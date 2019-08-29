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Под Киевом жестоко убили мужчину и бросили тело в канаву

29 августа, 08:49

Погибшего нашли с колотой раной в области сердца

/ Фото: Информатор

После того как в Киеве парня выбросили из машины с перерезанным горлом на Окружной дороге, недалеко от столицы произошло убийство с ножевым ранением. Как пишет "Информатор", в мелиоративной канаве коттеджного городка в Белогородке нашли тело мужчины с колотой раной в области сердца предположительно от ножа.

В частности, погибшего обнаружили накануне, 23 августа, около 23:00. Предварительно известно, что он работал строителем, причастные к инциденту пока что выясняются. При этом орудие убийства на месте преступления не нашли.

Ранее в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Также сообщалось об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение. 

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