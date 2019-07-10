Подальше от крыш и деревьев: По Киеву объявили штормовое предупреждение

Ожидаются сильные порывы ветра

Фото: Pixabay

В Киеве объявили штормовое предупреждение. Об этом передает Укргидрометцентр.

"В ближайший час и до конца суток 10 июля порывы ветра 15-18 м/с (І уровень опасности, желтый)" – сообщили синоптики.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям просят киевлян и гостей столицы держаться подальше от деревьев, поскольку ожидаются сильнейшие порывы ветра.

Управление по вопросам гражданской защиты горадминистрации напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев, веток, а также при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, что сильный ветер, который обрушился на столицу в начале лета, сорвал крышу одного из промышленных зданий на Виноградаре. При этом на Борщаговке дерево рухнуло на проезжую часть, повредив машину, и заблокировало проезд. Фото и видео мощного ливня в столице смотрите в подборке новостей "Сегодня".

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