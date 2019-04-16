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Подозреваемых в убийстве ювелира в Киеве отправили под арест на два месяца

Сегодня, 10:36

Подозреваемым определили меру пресечения без возможности внесения залога

Фото: kyiv.gp.gov.ua/
Фото: kyiv.gp.gov.ua/.

Подозреваемым в убийстве ювелира Сергея Киселева, которое произошло утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы, избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без права залога. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы избрал меры трем мужчинам, задержанным по подозрению в убийстве предпринимателя-ювелира 5 марта 2019 года в Киеве. Так, суд в полном объеме удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемых на два месяца без определения альтернативы", - говорится в сообщении.

Напомним, что подозреваемых задержали на прошлой неделе. Двое из них оказались бывшими работниками правоохранительных органов (СБУ и Национальной полиции), еще один – ранее судимым. Им объявлено подозрение по факту умышленного убийства и подготовки к покушению на убийство – п.п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины и ч .1 ст. 14 п.п. 1, 5, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины.


Ранее в МВД сообщили, что убийство было совершено из корыстных побуждений. Во время обысков у подозреваемых были изъяты два пистолета ПМ, более 1000 патронов различного калибра и четыре ручных гранаты Ф1 и РГД-5, а также произведения искусства, среди которых предположительно картина Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель".

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Тег Киев, убийство, арест, СИЗО, ювелир

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