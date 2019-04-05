Подрыв авто разведчика в Киеве: появились данные о собаке, замеченной на месте взрыва

Информация противоречива: официальные источники сообщают, что пес жив, а пользователи Facebook пишут, что умер

Фото: Нацполиция

Подрыв авто разведчика в Киеве: появились данные о собаке, замеченной на месте взрыва //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/70f/aaf/5ca70faaf0963.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/70f/aaf/5ca70faaf0963.jpg 2019-04-05T11:53:00+03:00 Происшествия Информация противоречива: официальные источники сообщают, что пес жив, а пользователи Facebook пишут, что умер

В СМИ появилась информация о собаке, которая была замечена на месте подрыва автомобиля офицера разведки в Голосеевском районе Киева.

Так, в ночь на 4 апреля на улице Академика Вильямса неизвестный мужчина, который оказался подрывником, подошел к машине Chevrolet. Когда он закладывал под авто взрывчатку, произошел взрыв. На появившемся в сети видео было видно, как за подрывником по парковке идет пес, который тоже подошел к машине.

Известно, что диверсант впоследствии скончался в больнице после полученных при взрыве ранений. При этом пользователи Facebook задались вопросом, остался ли жив после взрыва пес.

Отметим, что сведения о судьбе собаки противоречивы. Украинский милитарный портал сообщает, что, по данным оперативников, собака не пострадала.

"Тело собаки не обнаружено.Убежала с места происшествия", – говорится в сообщении.

То, что собака не пострадала, ранее сообщали и нардеп Игорь Мосийчук, и советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

Вместе с тем, в группе жителей одного из ЖК, который расположен близ места взрыва, пишут, что собака умерла.

Напомним, что инцидент с подрывом в ГПУ квалифицировали, как покушение на совершение террористического акта в отношении сотрудника спецслужбы Украины путем попытки минирования автомобиля последнего.

По подрыву машины полиция расследует уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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