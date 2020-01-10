Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,12
26,8

Подрыв банкомата в Киеве: копы показали фото

10 января, 14:03

Копы сообщили о розыске двух человек

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция уточнила подробности подрыва банкомата на Героев Днепра, 13 в Оболонском районе.

"Правоохранители установили, что двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, происхождение которого будет установлено позже. В результате повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами остался невредимым", – говорится в сообщении.

Также полиция опубликовала фото банкомата, который пытались подорвать.

Реклама

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

В тренде
Это нам еще пригодится: перемены из 2019-го, которые повлияют на Киев в новом году
Андреевский спуск, Киев

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент копы разыскивают злоумышленников. При этом накануне, 9 января, подобное ЧП произошло на столичной Троещине. Там злоумышленники тоже не смогли унести деньги.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Киев банкоматы подрыв

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейном
В центре Киева пьяный мужчина разлил на прохожих и ребенка два казана с глинтвейномПроисшествия
В Киеве пропала 13-летняя школьница
В Киеве пропала 13-летняя школьницаПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварии
Страшное ДТП с подростками под Киевом: тело девушки нашли в 100 метрах от места аварииПроисшествия
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...