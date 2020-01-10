Подрыв банкомата в Киеве: копы показали фото

Копы сообщили о розыске двух человек

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Столичная полиция уточнила подробности подрыва банкомата на Героев Днепра, 13 в Оболонском районе.

"Правоохранители установили, что двое неизвестных в балаклавах зашли в помещение банка, прикрепили к корпусу банкомата взрывное устройство, происхождение которого будет установлено позже. В результате повреждено помещение и имущество банка, а сейф с деньгами остался невредимым", – говорится в сообщении.

Также полиция опубликовала фото банкомата, который пытались подорвать.

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/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Покушение на кражу), ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

На данный момент копы разыскивают злоумышленников. При этом накануне, 9 января, подобное ЧП произошло на столичной Троещине. Там злоумышленники тоже не смогли унести деньги.

Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

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