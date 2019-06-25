В Харькове взорвали банкомат: появились фото и видео

Инцидент произошел ночью на проспекте Победы







В Харькове неизвестные взорвали банкомат в продовольственном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Взрыв прогремел сегодня ночью, около 3:00, в магазине на проспекте Победы. Место взрыва осмотрели полицейские и эксперты. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.

В результате инцидента никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба, нанесенного банковскому учреждению, устанавливается. Все вещественные доказательства копы изъяли.

"Факт происшествия зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины", – рассказали в полиции и отметили, что все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, не так давно в Харьковской области неизвестные подорвали банкомат и украли из него кассету с деньгами. Взрыв прогремел ночью, около 03:00, в поселке Рогань.

Также мы писали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 тысяч грн.

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