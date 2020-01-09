В Киеве подорвали банкомат: преступники не смогли забрать деньги, но попали на видео

В Киеве в ночь на четверг, 9 января, на улице Николая Закревского, 93а, произошел взрыв в отделении "Ощадбанка". Об этом сообщает "Информатор".
По предварительным данным, инцидент произошел около 2:45. В полицию обратился мужчина, который сообщил о взрыве по соседству и о том, что на месте ЧП увидел четырех человек в черной одежде и балаклавах.
По информации издания, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы украсть деньги, однако после взрыва сейф так и остался закрытым, поэтому воры деньги унести не смогли.
В результате взрыва никто не пострадал, помещение также получило незначительные повреждения, а преступников зафиксировала камера видеонаблюдения.
Не так давно в Киеве неизвестные попытались обокрасть банкомат: взорвали двери в отделение банка, но не смогли извлечь кассеты с деньгами.
Также ранее в Харькове неизвестные подорвали банкомат в магазине на проспекте Победы. По заключению взрывотехников, внутри банкомата взорвали газовоздушную смесь.
А в Днепропетровской области взорвали банкомат в селе Черкасское Новомосковского района.
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