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"Подрывнику" моста Метро в Киеве изберут меру пресечения

20 сентября, 11:15

Рассмотрение назначено на 14:00 пятницы, 20 сентября

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

Днепровский районный суд Киева в пятницу, 20 сентября, рассмотрит меру пресечения для "подрывника" моста Метро в столице Алексея Белько. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что столичная прокуратура подала ходатайство о мере пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей.

Судебное рассмотрение назначено на 14:00 по адресу - ул. Сергиенко, 3.

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При этом ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что обратится в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. В частности, речь шла о взятии на поруки сержанта, после чего Белько бы смог пройти курс реабилитации от наркозависимости.

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Напомним, действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве расследуются по статьям о хулиганстве и неправдивом сообщении о минировании - ч.2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 Уголовного Кодекса Украины. Статьи о терроризме нет.

Ранее сослуживец Белько Роман Семисал прокомментировал поведение товарища, пояснив мотивы его поступка. Также смотрите в сюжете подробности задержания "подрывника":

Видео: Нацполиция

Все подробности в спецтеме Угроза теракта на мосту Метро в Киеве

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Киев суд белько

Источник: Сегодня

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