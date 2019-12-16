Погоня в Киеве: 15 экипажей полиции ловили 18-летнего парня на Mercedes (фото)

Во время погони скорость парня без прав иногда приближалась к 200 км/час

/ Фото: Киев Оперативный

В Киеве 18-летний парень за рулем Mercedes пытался сбежать от сотрудников полиции, устроив в городе гонки. Как сообщается в паблике "Киев Оперативный", парня пытались догнать 15 экипажей патрульной полиции.

"Даниил на папкином Mercedes поднял на уши четыре района и как минимум 15 экипажей полиции! За нарушение ПДД его пытались остановить еще на улице Липской, он тут же стал убегать, проезжая на все красные светофоры! Проехал по Печерскому району, Голосеевскому и потом через мост Патона переехал на Березняки, откуда направился в сторону Русановки. Во время погони скорость иногда приближалась к 200 км/час", - говорится в сообщении.

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За парнем гонялись около получаса и его удалось остановить на улице Панельной, 4, заблокировав проезд с двух сторон автомобилями.

"Во время погони в некоторых ситуациях, патрульные говорили, что неадекватный Даниил даже пытался идти на столкновения с ними. Данька всего-то 2001 года рождения, трезвый, не под наркотиками. Говорит, что просто испугался, потому что не было прав, как раз завтра должен был идти сдавать экзамен. Машина была эвакуирована, а на пилота составлены соответствующие административные материалы", – уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось, что в центре Киева пьяный водитель устроил гонки с полицией и не одно ДТП.

Также новости "Сегодня" писали, что киевская полиция с чрезвычайными усилиями задержала водителя элитной BMW X5, который совершил аварию, а потом сбежал с места инцидента на большой скорости.

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