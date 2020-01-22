"Погоревший" на взятках в Киеве трансплантолог отделался штрафом в 8500 грн

Врач пошел на соглашение с прокурором о признании вины

/ Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Заведующий отдел трансплантации и хирургии печени Национального института трансплантологии имени Шалимова Национальной академии медицинских наук Украины Олег Котенко, который осенью прошлого года "погорел" на взятках, заплатит штраф в 8500 гривен. Такой приговор вынес врачу Соломенский районный суд 9 января.

В решении суда напоминается, что Котенко требовал у пациента с раком печени на фоне цирроза и гепатита "С" за операцию по трансплантации печени 30 000 долларов и в итоге получил от больного за консультацию сначала 3000 гривен, а после проведения операции – две тысячи долларов, а позднее еще 20 тысяч долларов.

Кроме того, из банковской ячейки врача-трансплантолога изъяли 840 тысяч долларов.

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Действия Котенко расследовались по ч. 1 ст. 184 Уголовного кодекса Украины (незаконное требование оплаты за предоставление медицинской помощи в государственном учреждении здравоохранения), а также по ч. 3 ст. 354 (получение неправомерной выгоды). При этом, как следует из решения суда, трансплантолог заключил с прокурором соглашение о признании вины и суд назначил врачу наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан что составляет 8500 гривен. Мера пресечения к доктору не применялась, а приговор может быть обжалован.

Подробнее об инциденте смотрите в сюжете:

Ранее в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках врача учреждения здравоохранения. Женщину задержали на рабочем месте.

Отметим, что двум сотрудникам Национального института рака, которые подозреваются в том, что наживались на тяжелобольных пациентах, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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