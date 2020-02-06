Пограничники в аэропорту "Киев" не пустили в Украину россиянку (видео)

Пограничники в двух столичных аэропортах отказали во въезде гражданке РФ и гражданину Таджикистана за их попытку "купить" беспрепятственное пересечение границы. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Так, в пункте пропуска "Киев" россиянка, которая незаконно посещала Крым, пыталась дать пограничникам взятку, чтобы ее пропустили в Украину.

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"В 500 долларов США "изобретательница" оценила свой пропуск. Офицер отдела "Жуляны" на взятку ответил категорическим отказом, зато женщине запретили въезд на территорию Украины сроком на три года и отправили обратным рейсом", – говорится в сообщении.

Кроме того, в пункте пропуска "Борисполь" пограничники отказали в праве въезда гражданину Таджикистана из-за ненадлежащего подтверждения финансового обеспечения. Иностранец тоже решил "купить" право въезда в Украину за 200 долларов. Уже во время задержания он снизил сумму взятки до 100 долларов, что, впрочем, не помогло ему попасть в Украину – его передали полиции.

Ранее российскому блогеру Александре Митрошиной, на встрече с которой в Киеве произошло жесткое задержание украинских активистов, запретили въезд на территорию Украины.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины запретила въезд в страну российскому певцу Валерию Сюткину.

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