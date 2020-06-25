Похитили младшую сестру: полицейским из Кагарлыка грозит еще одно обвинение

По словам адвоката потерпевшей, местные жители очень боятся полицию и защитить их некому

Адвокат женщины, пострадавшей от избиения и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка, заявила, что копы, обвиняемые в надругательстве над ее клиенткой, совершали незаконные действия и в отношении ее несовершеннолетней сестры – Аллы.

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Об этом адвокат Елена Сотник заявила на брифинге, посвященном расследованию обстоятельств скандального дела, который транслировался в YouTube.

"У нас есть еще один фигурант в этом деле, и мы заявление уже подали о совершении преступления относительно малолетней сестры Нели, которую зовут Алла. Относительно нее также те же самые подозреваемые, за несколько часов до того, как начались события с Нелей, совершали незаконные действия как с несовершеннолетней", - рассказала юрист.

По словам адвоката, полицейские фактически похитили девочку и проводили с ней следственные действия без каких-либо оснований.

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Сотник добавила, что местные жители боятся полиции, поскольку именно полицейские являются там единственной властью – людям некуда обращаться в случае, если копы нарушают закон.

Напомним, внутренняя служба безопасности Нацполиции задержала двух полицейских Кагарлыкского отделения полиции, которых обвиняют в изнасиловании местной жительницы 1994 года рождения. Позже глава Национальной полиции уволил подозреваемых Николая Кузива и Сергея Сулиму, а также отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство и расформировал подразделение.

Кроме того, стало известно еще об одном преступлении Николая Кузива. Этот случай произошел еще в январе. Тогда против Кузива открыли уголовное производство, но за расследование никто не брался.

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