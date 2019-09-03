Похитили шубу, деньги, золото и серебро: в Киеве на горячем задержали дуэт квартирников-иностранцев

В Киеве оперативники задержали двоих квартирных воров, которые проникли в одну из квартир на проспекте Глушкова с помощью отмычек и вынесли оттуда шубу, ювелирные украшения и деньги. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Национальной полиции.
Воров задержали сразу же после совершения преступления.
"У задержанных изъяли похищенные вещи владелицы: шубу, золотые и серебряные украшения и деньги. В квартиру злоумышленники проникли с помощью отмычек. Оперативники задержали их, когда они грузили чужое имущество в автомобиль. Задержанными оказались 38-летний и 40-летний граждане другого государства", – говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам объявлено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 150 тысяч гривен. Им грозит до шести лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что серийного грабителя, нападавшего на пожилых женщин в Киеве, взяли под стражу сроком на два месяца.
Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:
Также напомним, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.
Кроме того, столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.
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