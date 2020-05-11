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Полиция Киева расследует массовую гибель собак: что известно

11 мая, 15:07

Татьяна Очеретяна

Пока причина смерти животных не известна

В Дарницком районе столицы, где произошел масштабный пожар в депо, обнаружили 10 трупов собак. Полиция уже начала уголовное производство. Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Известно, что правоохранители открыли дело по статье "Жестокое обращение с животными".

Для установления причины смерти животных привлекли работников Киевской городской больницы ветеринарной медицины. После экспертизы будет известно, было это массовое отравление или другие насильственные действия, повлекшие смерть собак.

За жестокое обращение с животными Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы до восьми лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине активизировались догхантеры. Они разбрасывают приправленные ядом и острыми осколками лакомства для собак. Отраву бросают во дворы частных домов и раскладывают в местах выгула. В результате страдают и уличные, и домашние животные.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, каких законодательных изменений ожидать в сфере защиты животных и что нужно знать украинцам. Попрошайничество с животными запретят, выгуливать собак можно только на поводках, люди, которые предлагают сфотографироваться с голубями и обезьянками, должны исчезнуть из общественных мест, а уголовная ответственность за жестокое обращение с животными будет наступать уже с 14 лет.

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Киев собака насилие Полиция Киева

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