Догхантеры активизировались в Украине: зоозащитники и владельцы собак бьют тревогу

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Приправленное ядом и острыми осколками – жестокое угощение разбрасывают для собак догхантеры. Страдают и уличные псы, и домашние. С июня продолжается суд над Алексеем Святогором, который публично признался в убийстве более пяти тысяч собак. Но до суда доходят лишь единичные дела убийц, а случаев тысячи. Почему так тяжело привлечь к ответственности палачей – выясняли новости "Сегодня".

Еще недавно во дворе Виктора Биланова был слышен собачий лай. Теперь о верной охраннице Лизе напоминает только миска с едой, которую она так и не доела.

"Вот это еда, которую вчера ей варили. Я услышал лай, вышел, она здесь уже вся в пене", – рассказывает Виктор.

Собака прожила с семьей восемь лет, пока ее не отравили. Владельцы убеждены – забросили что-то во двор.

"У нее куча пены изо рта. У нее была рвота, непроизвольное мочеиспускание и дефекации была" – говорит Олеся Грицко-Побережная, хозяйка.

И добавляет: такое в их районе – не впервые. В прошлом году дворовые собаки тоже погибали прямо на глазах хозяев. Чаще всего догхантеры бросают яд для крыс, или же медицинские препараты – объясняет ветеринар Ольга Забияка:

"Есть определенные препараты человеческие, которые употребляют в качестве ядов. У собак не имеется ферментов, которые их переваривают. Из-за этого от момента попадания яда в организм и до момента смерти есть минут 30-40 от силы".

В Украине уже привлечены к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными.

"Это 299 статья Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 6 до 8 лет. Еще предусмотрена статья за пропаганду жестокого обращения, за призывы к насилию по отношению к животным. Это 300 статья", – напоминает Ирина Мурга, зоозащитница.

По крайней сейчас судят Алексея Святогора, который уже много лет публично призывает к массовому отравлению животных. А вот с догхантерством все гораздо сложнее. Чтобы привлечь их к ответственности – надо буквально поймать за руку с отравленной пищей.

Так 4 года назад схватили киевлянина Александра Короля – он отравил собак в Ботаническом саду. И из-за затягивания дела за решетку не попал. Только заплатил штраф десять с половиной тысяч гривен. Поэтому зоозащитники призывают: смотрите, чтобы любимцы не схватили еду на улицах. Туда могут напихать яда или острых предметов. А если подозреваете кого-то в таких поступках – сообщайте правоохранителям, чтобы могли выследить и поймать с поличным.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Киеве проходил марш в защиту животных. Активисты выступают за гуманное отношение и помощь бездомным животным, а также за запрет на эксплуатацию живых существ в цирках и для фото. Люди прошли по городу с лозунгом: "Защита слабых – дело сильных!"

К акции в Киеве присоединились и полярники. Так, в Антарктиде украинцы провели акцию с призывом остановить издевательства над животными на притравочных станциях и в дельфинариях. Из-за разницы во времени марш на станции "Академик Вернадский" решили провести немного раньше, чем основную акцию.

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