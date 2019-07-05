Полиция нашла 17-летнюю девушку, которая исчезла в Киеве больше месяца назад

По словам девушки, она не нашла общий язык с родителями, поэтому решила уйти из дома

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Столичные полицейские разыскали 17-летнюю девушку, которая исчезла больше месяца назад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киеве.

"В начале июня в столичную полицию поступило сообщение от киевлянки о том, что ее дочь не вернулась домой. На вызов выехала следственно-оперативная группа района и работники ювенальной превенции. Родители подростка рассказали, что их дочь ушла гулять с друзьями и не вернулась", - говорится в сообщении.

Полиция выяснила, что пока матери и отца не было дома, девушка собрала свои вещи и ушла. С родными на связь не выходила, но в социальных сетях постоянно публиковала фотографии из разных районов столицы. Было предположение, что девушка живет у своих друзей, однако ее разыскали на даче родственников подруги в селе Процив Бориспольского района Киевской области.

Ребенка благополучно вернули родителям. В свою очередь девушка рассказала правоохранителям, что якобы не нашла общий язык с родителями, а потому решила сбежать из дома.

"Никаких уголовных правонарушений в отношении нее совершено не было. С родителями найденной девушки работники полиции провели профилактическую беседу и составили административный протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме этого, несовершеннолетнюю уже поставили на профилактический учет сектора ювенальной превенции Деснянского управления полиции", – резюмировали в полиции.

Напомним, что в позапрошлом месяце в Переяславе-Хмельницком Киевской области произошла трагедия с ребенком – полицейские, стреляя по банкам, попали в голову мальчику, гуляющему неподалеку. Ребенок впоследствии умер, а полицейских отстранили от службы и отправили под стражу.

Также мы сообщали о страшном убийстве в Одесской области, где было найдено тело 11-летней Даши Лукьяненко, пропавшей за несколько дней до этого. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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