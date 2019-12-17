Полиция начала уголовное производство из-за столкновений под Радой

Национальная полиция начала уголовное производство по факту столкновений под Верховной радой. Об этом на брифинге рассказал начальник Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.
По словам Крищенко, производство начато по ч. 2 ст. 145 Уголовного кодекса Украины – сопротивление работнику полиции.
"Проводится расследование. Анализируются все данные которые у нас есть, все видео, информация от свидетелей. Пострадали на данный момент 17 правоохранителей. Обратились с легкими травмами – перелом пальца, ссадины на лице, ушиб носа и много ожогов глаз от использования газа. Двое гражданских обратились в больницы, с ними будут общаться полицейские, чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах они получили эти повреждения. Изымаем видеодоказательства, чтобы дать правовую квалификацию действиям задержанных", - сообщил Крищенко.
Напомним, внеочередноезаседание комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, запланированное на вторник, 17 декабря, обернулось массовым побоищем под зданием парламента. По данным на 18:20, в результате столкновений митингующих с правохранителями пострадали 17 полицейских, 26 протестующих были задержаны, а вечернее заседание Рады отменили.
Кроме того, за несколько кварталов от места проведения акций на улице Институтской, 16 стало плохо мужчине.На вызов прибыли врачи, однако в карете скорой помощи мужчина скончался. По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома и, по данным полиции, к событиям под Радой отношения не имеет.
Все подробности конфликта читайте в специальном материале сайта "Сегодня":Драка под Радой: все подробности столкновений "Нацкорпуса" с полицией.
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