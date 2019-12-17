Зеленский в Баку, земельная реформа и игорный бизнес: топ-темы дня

Мы собрали главные события вторника, 17 декабря.
Президент Владимир Зеленский пребывает с официальным визитом в Азербайджане.
У него запланирована встреча с лидером этой страны Ильхамом Алиевым и подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.
Земельная реформа и протесты против рынка земли
Состоится внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики. Затем на пресс-марафоне представители правительства, аграрного комитета, депутаты фракции "Слуга Народа" озвучат финальное видение земельной реформы, расскажут о предложенной концентрации, изменениях в арендных отношениях, Госгеокадастре, продолжении земельной децентрализации, передаче распоряжения землями ОТГ и др.
Тем временем, протестующие против земельной реформы собираются в центре Киева и перекрывают дороги в нескольких областях Украины.
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Суд по иску Кличко
Окружной административный суд Киева (судья И. Погребниченко) рассмотрит иск В. Кличко к Кабинету Министров о признании противоправным внесения президенту Украины представления от 4 сентября 2019 г. об увольнении В. Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.
Пленарное заседание Верховной Рады
Сегодня парламент может проголосовать в первом чтении законопроект об игорном бизнесе. На этой неделе также запланировано рассмотрение трех законопроектов, по которым было наложено президентское вето: Избирательный кодекс (№3112-1), вопрос о ВСК (№ 1098), и вопрос о Пласте (№10184).
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