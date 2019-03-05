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Полиция озвучила основную версию убийства бизнесмена в Киеве

Сегодня, 22:01

Полицейские тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей

Фото: kyiv.npu.gov.ua
Фото: kyiv.npu.gov.ua.
Полиция озвучила основную версию убийства бизнесмена в Киеве //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ed2/8f3/5c7ed28f34d99.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ed2/8f3/5c7ed28f34d99.jpeg Происшествия Полицейские тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей

Полиция рассматривает несколько версий убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева, основная из которых – убийство из корыстных побуждений.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых – убийство из корыстных мотивов", – говорится в сообщении.

Полицейские сообщили, что тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. При обследовании прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства.

Напомним, в Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле. Позже выяснилось, что убитый – владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Позже о том, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в деле "бриллиантовых" прокуроров заявил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела.

В Генеральной прокуратуре подтвердили, что мужчина, убитый в автомобиле в Киеве 5 марта, является Сергеем Киселевым, однако отрицают его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.

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