Полиция озвучила основную версию убийства бизнесмена в Киеве
Полицейские тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей
Полиция рассматривает несколько версий убийства владельца ювелирного завода Сергея Киселева, основная из которых – убийство из корыстных побуждений.
Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
"В настоящее время правоохранители рассматривают несколько версий убийства киевлянина, который занимался ювелирным бизнесом, основная из которых – убийство из корыстных мотивов", – говорится в сообщении.
Полицейские сообщили, что тщательно осмотрели место происшествия и опросили свидетелей. При обследовании прилегающей территории неподалеку обнаружены камеры видеонаблюдения, поэтому записи будут в законном порядке приобщены к материалам уголовного производства.
Напомним, в Киеве утром 5 марта на улице Флоренции в Днепровском районе столицы произошло дерзкое убийство: мужчину застрелили прямо в его автомобиле. Позже выяснилось, что убитый – владелец ювелирного завода Сергей Киселев.
Позже о том, что убитый Сергей Киселев являлся важным свидетелем в деле "бриллиантовых" прокуроров заявил экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который курировал расследование дела.
В Генеральной прокуратуре подтвердили, что мужчина, убитый в автомобиле в Киеве 5 марта, является Сергеем Киселевым, однако отрицают его причастность к делу "бриллиантовых" прокуроров.
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