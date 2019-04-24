Полиция показала крупнейшую партию героина в 300 кг, изъятую в Киеве

По ценам черного рынка, изъятое вещество оценивается в 25 миллионов долларов

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9.

В полиции сообщили подробности задержания в Киеве группы иностранцев-наркодилеров, у которых изъяли 300 килограмм героина стоимостью в 25 миллионов долларов по ценам черного рынка.

Как сообщил в ходе брифинга первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, полиция задержала пятерых граждан Турции и одного гражданина Азербайджана по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков в ЕС. При этом журналистам продемонстрировали изъятые у зломышленников наркотические вещества.

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

Фото: facebook.com/artem.shevchenko.9

По данным правоохранителей, наркодилеры довольно давно получили "товар" и хранили его на арендованном в столице участке. Международная преступная группировка в течение многих лет поставляла героин через Украину в Германию, Нидерланды, Италию, Испанию. Наркотики транспортировали в ящиках с фруктами и овощами, либо же в специально оборудованных отделениях грузовиков.

Самым молодым фигурантом дела стал 28-летний гражданин Азербайджана, остальным фигурантам – 55-60 лет.

"Департамент противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины вместе с изъятыми 31 марта 600 кг этого зелья установил рекорд: в сумме 900 килограммов героина из Афганистана и Ирана транзитом через Украину не попадет на рынки Европы", - добавил спикер МВД Артем Шевченко на своей странице в Facebook.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 31 марта оперативники провели в столице спецоперацию, в ходе которой были задержаны еще трое участников транснациональной преступной наркогруппировки. В складском помещении рядом с сотнями килограммов фруктов изъяли 500 кг героина.

Также в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.

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