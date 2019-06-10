Полиция сообщила детали жуткого ДТП на Харьковской трассе под Киевом

Предварительно, водитель уснул за рулем

Фото: kv.npu.gov.ua.

В Барышевском районе Киевской области произошла жуткая смертельная авария. По данным правоохранителей, на 55 километре трассы Киев-Харьков разбился легковой автомобиль Lada Samara, который двигался в направлении столицы.

"Предварительно, 51-летний водитель уснул за рулем и выехал на проезжую часть, где совершил наезд на металлический отбойник. Конструкция прошла через салон автомобиля и смертельно травмировала двух пассажирок 40 и 60 лет. Водитель сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

Фото: kv.npu.gov.ua

Тела погибших пришлось деблокировать спасателям с помощью гидравлического инструмента. Автомобиль сейчас находится на штрафплощадке. По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Фото: kv.dsns.gov.ua

Напомним, в воскресенье, 9 июня, в столице также произошла смертельная авария. Легковушка наехала на бордюр и потеряла управление. Водитель вылетел из авто и погиб.

Ранее на улице Богатырской в Киеве Lanos врезался в отбойник, в результате чего пострадал водитель машины.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черновцах водитель несколько сот метров протянул пешехода на капоте своего автомобиля. Это произошло после того, как Mazda врезалась в легковушку, а когда водитель пострадавшей машины вышел осмотреть повреждения, виновник ДТП продолжил движения и поднял мужчину на капот.

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