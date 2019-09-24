Полиция сообщила подробности масштабных ДТП на Броварской Окружной

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В результате одного из масштабных ДТП на Броварской Окружной под Киевом погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Сегодня в 1:00 ночи в с. Княжичи произошел пожар торфяников. Густой дым распространился вокруг населенного пункта, поэтому правоохранители закрыли движение по окружной дороге, поскольку видимость была незначительная. Под утро, когда видимость стала достаточной, движение было восстановлено, однако в обоих направлениях трассы произошли аварии. Фура въехала в легковушку, водитель которой погиб на месте от полученных травм", - говорится в сообщении.

Дальше столкнулись еще четыре транспортных средства, пассажир одного из которых пострадал и был госпитализирован.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

"Это ДТП произошло в направлении с. Княжичи. Еще две аварии с механическими повреждениями были в направлении Киева, но обошлось без пострадавших. Столичная патрульная полиция ограничила движение и пустила транспортные средства через город Бровары", - резюмировали в полиции.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП с фурой и пассажирским автобусом на 59-м км трассы Киев – Харьков близ села Бзов в Барышевском районе Киевской области. По данным полиции, двигаясь в направлении Харькова по скоростной трассе, грузовик столкнулся с припаркованным на обочине пассажирским автобусом. От удара тот наехал на трех мужчин, которые стояли перед ним. Врезавшись в автобус, виновника ДТП протащило вперед и он въехал и "сцепился" еще с одной машиной на обочине дороги.

Кроме того, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла страшная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами. В результате аварии погибли девять человек.

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