Полиция сообщила подробности "минирования" Александровской больницы в Киеве (фото)

Из "заминированного" здания эвакуировали более 100 человек

Полиция Киева сообщила подробности ЧП в Александровской больнице, кардиологическое отделение которой накануне "заминировал" неизвестный.

В частности, по данным пресс-службы столичного главка Национальной полиции, из здания эвакуировали более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал. После проверки отделения больницы и территории взрывоопасных веществ и предметов обнаружено не было.

Полиция открыла уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.

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На данный момент полиция ищет псевдоминера.

Также в Сети появились фото эвакуации пациентов больницы.

Напомним, что в Александровской больнице лежат инфицированные коронавирусом киевляне.

Также сообщалось, что в здании ЦИК искали взрывчатку.

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