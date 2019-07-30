Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве, в которой пострадала девушка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-30T15:47:00+03:00 Происшествия "Стрелком" оказался уроженец Днепропетровской области

Подозреваемый в стрельбе в Днепровском районе столицы, в результате которой пострадала 18-летняя девушка, задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.

"В столичную полицию от врача поступило сообщение о госпитализации с улицы Мартовской 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульных", – говорится в сообщении.

По данным полиции, на улице между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В результате мужчина достал пистолет, предварительно – травматический, выстрелил и скрылся.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

"В результате происшествия пострадала 18-летняя девушка, которую госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением ноги. Впоследствии у дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за вымогательство", – уточнили в полиции.

Фото: ГУ Нацполиции в Киеве

На месте ЧП изъяли гильзу, а у задержанного – оружие. По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Киеве произошла стрельба в Печерском районе – несколько человек, поссорившись с охранниками ресторана, открыли огонь по зданию.

Напомним, на Прикарпатье глава сельсовета нетрезвым сел за руль, открыл стрельбу и убегал от сотрудников правоохранительных органов. Полицейские ловили пьяного чиновника более часа.

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