Полиция сообщила подробности стрельбы в Киеве, в которой пострадала девушка

Подозреваемый в стрельбе в Днепровском районе столицы, в результате которой пострадала 18-летняя девушка, задержан. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Нацполиции.
"В столичную полицию от врача поступило сообщение о госпитализации с улицы Мартовской 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульных", – говорится в сообщении.
По данным полиции, на улице между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В результате мужчина достал пистолет, предварительно – травматический, выстрелил и скрылся.
"В результате происшествия пострадала 18-летняя девушка, которую госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением ноги. Впоследствии у дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за вымогательство", – уточнили в полиции.
На месте ЧП изъяли гильзу, а у задержанного – оружие. По факту инцидента начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
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