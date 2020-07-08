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Полиция задержала в Киеве двух российских наемников

8 июля, 00:23

Елена Вус Елена Вус

Решается вопрос об их принудительном выдворении

Во вторник, 7 июля, в результатам проведения полицейской спецоперации в Шевченковском районе столицы задержали двух россиян. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы. В столице планировали серию тяжких преступлений.

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Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Оперативники управления стратегических расследований в Киеве получили информацию о том, что в столицу прибыли граждане Российской Федерации, которые планируют серию тяжких преступлений. По имеющимся данным, они были членами вооруженных формирований, работали на российские спецслужбы и участвовали в военных конфликтах на территории разных стран. За это даже были награждены государственными наградами", - говорится в сообщении.

/ Фото: Нацполиция

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В ходе спецоперации был установлен автомобиль, на котором передвигаются мужчины, и вероятное место их нахождения.

Сейчас готовятся материалы для их принудительного выдворения за пределы Украины.

Ранее в Харьковской области суд вынес приговор двоим иностранцам, которые на территории Украины организовали канал переправки наемников "Исламского государства" в зону боевых действий на территории Ирака и Сирии.

А гражданинн Бразилии Рафаэль Лусварги, которого приговорили к 13 годам лишения свободы по обвинению в участии в деятельности террористических организаций "ЛДНР" и непредусмотренных законом вооруженных формирований, уже год отбывает наказание.

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Киев россияне задержание наемники спецслужбы

Источник: Сегодня

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