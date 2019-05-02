Суд вынес суровый приговор наемнику боевиков Лусварги
Судья сжалился над бразильцем и дал ему на год меньше, чем требовала прокуратура
Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области вынес приговор наемнику боевиков т.наз. "Л/ДНР" бразильского происхождения Рафаэлю Лусварги.
Несмотря на то, что прокуратура требовала для воевавшего против Вооруженных сил Украины бразильца 14 лет лишения свободы, 2 мая судья приговорил его к 13 годам с конфискацией имущества, а также 15 тыс. гривен компенсации стоимости экспертиз.
Таким образом, боевика признали виновным в участии в деятельности террористических организаций и незаконных вооруженных формирований в Украине (ч.1 258-3, ч.2 ст.260 УК Украины).
Стоит отметить, что Лусварги соглашался лишь со второй частью обвинения, отрицая свое участие в террористических организациях.
Как сообщили в прокуратуре, при исполнении приговора ему будет зачислен срок, проведенный под стражей по состоянию на 2 мая.
Напомним, что 4 мая 2018 года активисты организации C14 задержали Лусварги на территории посольства Бразилии в Киеве. Участники группировки отвели бывшего боевика в здание СБУ на Владимирской.
Мы также писали, что 7 мая Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области арестовал Лусварги. Как сообщили в прокуратуре Киева, иностранца взяли под стражу на 60 суток без права на залог.
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