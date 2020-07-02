Переправляли наемников ИГИЛ через Украину: харьковский суд вынес приговор иностранцам

В Харьковской области суд вынес приговор двоим иностранцам, которые на территории Украины организовали канал переправки наемников "Исламского государства" в зону боевых действий на территории Ирака и Сирии.

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После рассмотрения материалов дела подсудимых приговорили к 10 годам и 3 месяцам лишения свободы, сообщили в Службе безопасности Украины.

"В ходе досудебного следствия установлено, что двое уроженцев одной из закавказских стран создали в Харьковской области пункт переправки наемников для международной террористической организации "Исламское государство", – говорится в сообщении.

Также выяснилось, что в 2013-2015 годах злоумышленники "принимали" боевиков ИГИЛ из российских республик Северного Кавказа, стран Закавказья и Центральной Азии. После этого они транзитом через Украину направляли наемников в зону боевых действий. Сообщники также обеспечивали их финансами, жильем и документами для выезда.

Оперативники зафиксировали, что злоумышленники координировали свои действия с руководителями "Исламского государства", которые находились в Турции и Сирии. Они регулярно получали финансовую и другую помощь для поддержки террористической деятельности.

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В октябре 2013 года осужденные оказали финансовую и материальную помощь боевику для подготовки и совершения теракта в Центральной Азии.

В ходе обысков по местам жительства осужденных и в их машинах были изъята символика "Исламского государства", гранаты, взрывчатка, электродетонаторы, короткоствольное огнестрельное оружие и боеприпасы.

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Также обнаружено большое количество бланков водительских прав и паспортов стран Центральной Азии, России, Евросоюза и Украины, оборудования для изготовления поддельных печатей и штампов, диски с фотографиями боевиков, которые использовались для изготовления поддельных документов, платежные карты банков разных стран.

Напомним, что, в соответствии с Резолюцией Совета безопасности ООН, "Исламское государство в Ираке и Леванте" ("ИГИЛ") является группой, которая отделилась от международной террористической организации "Аль-Каида".

По данным ООН, "ИГИЛ" связана с совершением множества терактов, направленных на убийство гражданских, уничтожение имущества, культурных и религиозных объектов, подрыв мировой стабильности, которые привели к вынужденному переселению миллионов людей.

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Напомним, недавно президент США Дональд Трамп официально заявил о ликвидации самого опасного террориста в мире. Он отметил, что у Америки нет сомнений в гибели главаря Абу Бакра аль-Багдади, потому что удалось проверить его ДНК. Как сообщили СМИ, останки террориста сбросили в море.

Отметим, что решение о ликвидации архитеррориста в деревне Бариша было принято более месяца назад, но из-за выведения американских войск и начала турецкой военной операции "Источник мира" этот план пришлось отложить.

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