Полиция задержала виновных в обвале крыши школьного спортзала под Киевом

Сегодня, 13:27

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы


Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали троих причастных к обвалу крыши спортзала Favorite Fit на территории школы №4 в городе Вишневое под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Полиция задержала директора фирмы, которая выступила генподрядчиком строительства спортивной арены Вишневской ООШ №4, прораба и предпринимателя, который осуществлял технический надзор во время строительных работ", – говорится в сообщении.

По факту инцидента в Вишневом расследуется уголовное производство по двум статьям УК Украины – о нарушении правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений (ч.1 ст. 275), а также присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст. 191).

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества, рассказали в полиции.

Напомним, в субботу, 1 декабря, около 11:20 в городе Вишневое под Киевом на территории школы №4 рухнула крыша спортзала Favorite Fit. Во время инцидента внутри спорткомплекса находились около 30 детей. Треск конструкции услышал преподаватель и вывел всех учеников на улицу. После этого крыша сразу же обрушилась.

Позже министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов объяснил, что крыша нового спортзала рухнула из-за снегопада

В связи с инцидентом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал гневное заявление, отметив, что дает неделю на расследование. Он подчеркнул, что всех виновных надо привлечь к ответственности.
Киев, школа, полиция, вишневое, спортзал, виновные

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