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"Полтавский сценарий": Геращенко рассказал, что грозило захватчику банка в Киеве

3 августа, 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Спецназ СБУ мог ликвидировать террориста в случае сопротивления

Украинские силовики могли пойти на ликвидацию 32-летнего гражданина Узбекистана Сухроба Каримова, захватившего "Универсал Банк" в бизнес-центре "Леонардо" на улице Богдана Хмельницкого в Киеве и угрожавшего взрывом бомбы .

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Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил в комментарии "112 Украина".

"Если он (террорист. – Ред .) продолжит свое сопротивление. Я не исключаю полтавского варианта развития событий", - заявил чиновник.

Геращенко также заметил, что ему неизвестно, требовал ли террорист деньги, в то же время он сообщил, что мужчина хотел выйти в прямой эфир и пообщаться со СМИ.

По его словам, у мужчины есть семья в Украине. Жена – гражданка Узбекистана – и дети, родившиеся уже в Украине.

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Напомним, после часа переговоров спецназ обезвредил террориста , после чего силовики вывели злоумышленника из здания бизнес-центра.

Также напомним, снайпер КОРДа ликвидировал "полтавского террориста", когда тот взял в заложники копа и грозился взорвать гранату.

Видео: 112 Украина

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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