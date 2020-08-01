Обезвредил снайпер: в полиции сообщили подробности ликвидации "полтавского террориста"

В полиции заявили, что мужчина имел навыки выживания в экстремальных условиях

В Нацполиции Украины сообщили первые подробности ликвидации "полтавского террориста".

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Об этом силовики заявили в Facebook.

Напомним, что все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали.

"Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", – говорится в сообщении.

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Напомним мужчина, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.

"Проводя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители составили психологический портрет мужчины и установили, что он военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях", – заявили в полиции.

Подробности спецоперации будут предоставлены позже, – уверяют силовики.

Ранее сообщалось, что силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.

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Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.

Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве

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