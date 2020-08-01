Обезвредил снайпер: в полиции сообщили подробности ликвидации "полтавского террориста"

В Нацполиции Украины сообщили первые подробности ликвидации "полтавского террориста".
Об этом силовики заявили в Facebook.
Напомним, что все произошло сегодня, 1 августа, ночью возле поселка Опошня. Полицейские не пострадали.
"Для задержания правонарушителя проводилась специальная полицейская операция. Когда его действия стали угрожать жизни полицейских, снайпер обезвредил мужчину", – говорится в сообщении.
Напомним мужчина, подозреваемый в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского.
"Проводя оперативно-розыскные мероприятия, правоохранители составили психологический портрет мужчины и установили, что он военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях", – заявили в полиции.
Подробности спецоперации будут предоставлены позже, – уверяют силовики.
Ранее сообщалось, что силовики заявили, что "полтавского террориста" ликвидировали как особо опасного преступника.
Напомним, утром 23 июля в Полтаве на улице Остапа Вишни произошло ЧП – мужчина грозился взорвать гранату. Как рассказали в пресс-службе местной полиции, перед этим злоумышленник незаконно завладел транспортным средством. Пытаясь избежать ответственности, мужчина стал угрожать работникам полиции взрывом и захватил одного из них в заложники.
Все подробности в спецтеме Спецоперация в Полтаве
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