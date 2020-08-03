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Захват банка в Киеве: спецназ обезвредил террориста (видео)

3 августа, 15:09

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Силовики вывели злоумышленника из помещения банка

Спецназ обезвредил мужчину, захватившего банк в бизнес-центре "Леонардо". Перед этим он угрожал взорвать бомбу.

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Отметим, что в помещение банка спецназ заходил группами, после чего злоумышленника вывели оттуда.

"Операция проведена успешно, злоумышленник задержан. С момента получения информации был создан оперативный штаб СБУ и Нацполиции. Был введен план спецоперации "Бумеранг". СБУ взяла руководство операцией на себя, но все происходило во взаимодействии с полицией. После проведения определенных мероприятий в помещении (банка) остался один человек, заложник, и злоумышленник… У злоумышленника была большая спортивная сумка и портфель, причем от портфеля был какой-то провод привязан к его ноге", – сказал представитель СБУ.

На видео видно, что Каримов был задержан в то время, как он общался с журналистами, его транслировали несколько телеканалов в прямом эфире. Террориста схватили, журналисты разбежались.

Видео: 112 Украина

Как сообщали новости "Сегодня", около 12 часов дня из банка позвонили в полицию с сообщением, что мужчина захватил банк в бизнес-центре "Леонардо", расположенном на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, и угрожает бомбой. Позже террорист отпустили всех людей и с ним осталась только одна женщина – руководитель банковского отделения. Через какое-то время появилось фото и данные о террористе. Им оказался гражданин Узбекистана, 1988 года рождения. Также стало известно, что мужчина требовал 40 тысяч гривен.

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Читайте подробнее о ситуации с захватом банка в Киеве. Также вы можете посмотреть онлайн-трансляцию с места событий:

Все подробности в спецтеме Захват заложников в киевском банке

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Киев бомба захват бизнес-центр

Источник: Сегодня

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