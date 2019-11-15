Поножовщина в киевском троллейбусе: копы показали новое видео и сообщили детали

Конфликт в общественном транспорте вспыхнул из-за того, что пассажиры сделали двум мужчинам замечание за ругань

Замначальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий сообщил подробности поножовщины в столичном троллейбусе и опубликовал видео задержания хулиганов.

"Киев, на часах 15:30, экипаж мониторинга управления патрульной полиции в Киеве движется по улице Вышгородской. Вдруг они замечают, как посреди дороги прямо перед ними останавливается троллейбус и из него быстро выбегают люди. В следующее мгновение инспекторы уже были у задних дверей троллейбуса, через которые в салоне увидели драку – двое неизвестных бросаются на других пассажиров троллейбуса с ножами. В салоне также находятся дети, среди них плачет девочка и закрывает глаза руками", – написал Белошицкий на своей странице в Facebook.

По его данным, нападавшие, увидев патрульных, переключили свое внимание на них и начали быстро бежать в сторону правоохранителей, держа в руках ножи. Один из патрульных достал табельное огнестрельное оружие и привел его в боевую готовность.

"Решительные действия полицейских заставили нападавших отказаться от резких движений и агрессии как в сторону патрульных, так и граждан. Тем временем другой инспектор и еще двое неравнодушных граждан, которых я благодарю за помощь и их гражданскую позицию, задержали указанных лиц. Через минуту двое нападавших лежали на земле в наручниках", - добавил он.

Медики осмотрели всех участников происшествия, к счастью, никто серьезных травм не получил.

При этом полицейский уточнил и причину конфликта: двое неизвестных ехали в троллейбусе и громко ругались, другие пассажиры сделали им замечание. Вместо "извините" мужчины достали ножи и напали на тех, кто высказал упрек.

Ранее в Киеве произошла ссора в одном из городских автобусов. Видео инцидента, где две женщины делят между собой место в салоне, стало вирусным в соцсетях. Его выложил свидетель происшествия. Женщин пытались разнять, но участники конфликта продолжали обмениваться угрозами.

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Кроме того, не так давно в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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