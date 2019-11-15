В Киеве пассажиры троллейбуса устроили поножовщину (видео с места ЧП)

Иллюстрация / Фото: Facebook

В троллейбусе на улице Вышгородской в Киеве 14 ноября пассажиры устроили поножовщину. Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный" в Facebook.

"Прямо в троллейбусе между мужчинами произошел конфликт. Сначала просто словесная перебранка, потом толкотня, а затем один (тот, что в наручниках) достал нож и стал бросаться на оппонента. На момент драки между мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали", – говорится в сообщении.

На место вызвали правоохранителей.

Ранее в Киеве произошла ссора в одном из городских автобусов. Видео инцидента, где две женщины делят между собой место в салоне, стало вирусным в соцсетях. Его выложил свидетель происшествия. Женщин пытались разнять, но участники конфликта продолжали обмениваться угрозами. Съемочная группа "Сегодня" отправилась в путешествие по столице, чтобы разобраться, кто кому должен уступать место в трамвае или троллейбусе и заодно – как уладить конфликт в транспорте.

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Кроме того, не так давно в Ровенской области между пассажирами маршрутки произошла драка. Сначала люди толкались в дверях автобуса, а затем – размахивали кулаками на остановке.

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