"Пора надевать противогаз!": жители столичной Борщаговки задыхаются от запаха гари

Фото: А. Бойко, "Сегодня"

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Жители столичной Борщаговки жалуются на резкий запах гари, которую они ощущают в воздухе на нескольких улицах уже второй день, а некоторые отмечают, что горелым воняет целую неделю.

Пользователи социальных сетей пишут, что неприятный запах гари исходит от одного из предприятий по улице Героев Космоса. Особенно его резко ощущают люди по ночам.

"Не знаю, что они палят, но с внучкой ходим на танцы мимо этого места, надо одевать противогаз. Дышать, без преувеличения, невозможно", – пишет Людмила Якименко.

Неприятный запах ощущают жители улиц Симиренко, Ромена Роллана, Зодчих, Героев Космоса.

В управлении по вопросам гражданской защиты Киевской городской государственной администрации сайту "Сегодня" сообщили, что жалобы от жителей указанных улиц им не поступали.

"Жалоб на неприятный запах горелого нам не поступало, поэтому на место мы не выезжали. Также не поступало сообщений о крупных пожарах в районах указанных улиц", – пояснили нам в управлении.

Там добавляют, что их лаборатория может выехать на место, о котором говорят люди, но из-за перемены ветра не факт, что смогут провести качественно замеры воздуха.

К слову, не поступало жалоб на неприятный запах горелого в воздухе и в Госпродпотребслужбу Киева.

По версии киевлян, неприятный запах гари может исходить от частного сектора, где люди топят в домах дровами из-за дорогого газа.

"Ветер слабый, поэтому дым плохо разносится, получается, как бы концентрированный. Рядом частный сектор... Газ типа дорогой... Топят чем найдут... Всем пофиг на экологию, лишь бы дешевле", – пишет Олег Сычов.

В Святошинской районной государственной администрации говорят, что сегодня днем специально отправляли в район указанных улиц местных пожарных.

"Они обследовали несколько улиц, но ни на одной нет никакого возгорания. Запах горелого исходит со стороны Софиевской Борщаговки – это уже территория Киевской области, а именно от частного сектора, где дома оборудованы каминами. Возможно, запах дыма оттуда, такое часто бывает. Вечером, люди топят камины, дым поднимается над домами и ветром его заносит в сторону указанных улиц в Киеве", – пояснили сайту "Сегодня" в Святошинской РГА.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в октябре уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира, оценивали в 175 единиц, что превышало показатель Пекина на 15 пунктов. Возглавляли рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется.

Напомним, помимо загрязнения воздуха столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным Киевской городской государственной администрации, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.

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