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Стало известно, где в Киеве установят датчики мониторинга воздуха

18 декабря, 13:45

Александр Марущак

Всего датчиков будет 27 в каждом районе столицы

Смог опасен для здоровья

Смог опасен для здоровья / Фото: stocksnap.io

В каждом из районов Киева установят 27 датчиков для измерения показателей атмосферного воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

"Уже знаем, где планируется установить датчики муниципальной системы мониторинга воздуха. Всего их будет 27", – написал Константин Яловой.

Депутат также рассказал, какие измерения будут осуществлять датчики.

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"Они будут измерять концентрацию в воздухе микрочастиц PM10 и PM2,5, диоксида серы, оксидов азота (NO2; NO; NOх), оксида углерода, бензола, свинца", – отметил Константин Яловой.

Глава экологической комиссии отметил, что в первую очередь будут устанавливать четыре датчика по следующим адресам:

  • улица Декабристов, 1 и улица Е. Харченко, 23Б (Дарницкий район);
  • проспект В. Маяковского, 49Б (Деснянский район);
  • улица Каунанская, 12 (Днепровский район).

Еще 23 датчика размещены в следующих местах:

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  • Голосеевский район:
  • Демеевская площадь (Центральный автовокзал)
  • Одесская площадь;
  • проспект Академика Глушкова, 4Е;
  • проспект Науки 22/2.
  • Дарницкий район:
  • проспект Петра Григоренко, 25Б.
  • Деснянский район:
  • улица Братиславская, 14;
  • Днепровский район:
  • на углу проспектов Маяковского, Шухевича и бульвара Перова.
  • Оболонский район:
  • улица Семена Скляренко (пересечение улиц Сырецкой и Марка Вовчка)
  • пересечение проспектов Степана Бандеры и Оболонского;
  • пересечение Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского;
  • пересечение улиц Вышгородской и Ярослава Ивашкевича.
  • Печерский район:
  • Бессарабская площадь;
  • бульвар Леси Украинки, 29.
  • Подольский район:
  • на пересечении Владимирского и Боричевого спусков;
  • проспект Правды, 64Г;
  • Святошинский район:
  • пересечение проспекта Академика Палладина и бульвара Академика Вернадского;
  • проспект Победы, 81;
  • проспект Леся Курбаса, 5.
  • Соломенский район:
  • Севастопольская площадь;
  • у корпуса №1 КПИ им. Игоря Сикорского;
  • Шевченковский район:
  • площадь Победы (в центре бульвара Шевченко)
  • возле станции метро "Дорогожичи";
  • перекресток улиц Черновола и Сечевых Стрельцов.

Ранее депутат сообщал, что на муниципальную систему мониторинга качества воздуха Киевсовет выделил 40 миллионов гривен.

В октябре уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира, оценивали в 175 единиц, что превышало показатель Пекина на 15 пунктов. Возглавляли рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется.

Напомним, помимо загрязнения воздуха столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным КГГА, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.

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Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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