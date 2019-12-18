Стало известно, где в Киеве установят датчики мониторинга воздуха

В каждом из районов Киева установят 27 датчиков для измерения показателей атмосферного воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.
"Уже знаем, где планируется установить датчики муниципальной системы мониторинга воздуха. Всего их будет 27", – написал Константин Яловой.
Депутат также рассказал, какие измерения будут осуществлять датчики.
"Они будут измерять концентрацию в воздухе микрочастиц PM10 и PM2,5, диоксида серы, оксидов азота (NO2; NO; NOх), оксида углерода, бензола, свинца", – отметил Константин Яловой.
Глава экологической комиссии отметил, что в первую очередь будут устанавливать четыре датчика по следующим адресам:
- улица Декабристов, 1 и улица Е. Харченко, 23Б (Дарницкий район);
- проспект В. Маяковского, 49Б (Деснянский район);
- улица Каунанская, 12 (Днепровский район).
Еще 23 датчика размещены в следующих местах:
- Голосеевский район:
- Демеевская площадь (Центральный автовокзал)
- Одесская площадь;
- проспект Академика Глушкова, 4Е;
- проспект Науки 22/2.
- Дарницкий район:
- проспект Петра Григоренко, 25Б.
- Деснянский район:
- улица Братиславская, 14;
- Днепровский район:
- на углу проспектов Маяковского, Шухевича и бульвара Перова.
- Оболонский район:
- улица Семена Скляренко (пересечение улиц Сырецкой и Марка Вовчка)
- пересечение проспектов Степана Бандеры и Оболонского;
- пересечение Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского;
- пересечение улиц Вышгородской и Ярослава Ивашкевича.
- Печерский район:
- Бессарабская площадь;
- бульвар Леси Украинки, 29.
- Подольский район:
- на пересечении Владимирского и Боричевого спусков;
- проспект Правды, 64Г;
- Святошинский район:
- пересечение проспекта Академика Палладина и бульвара Академика Вернадского;
- проспект Победы, 81;
- проспект Леся Курбаса, 5.
- Соломенский район:
- Севастопольская площадь;
- у корпуса №1 КПИ им. Игоря Сикорского;
- Шевченковский район:
- площадь Победы (в центре бульвара Шевченко)
- возле станции метро "Дорогожичи";
- перекресток улиц Черновола и Сечевых Стрельцов.
Ранее депутат сообщал, что на муниципальную систему мониторинга качества воздуха Киевсовет выделил 40 миллионов гривен.
В октябре уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира, оценивали в 175 единиц, что превышало показатель Пекина на 15 пунктов. Возглавляли рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется.
Напомним, помимо загрязнения воздуха столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным КГГА, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.
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