Стало известно, где в Киеве установят датчики мониторинга воздуха

Всего датчиков будет 27 в каждом районе столицы

Смог опасен для здоровья / Фото: stocksnap.io

В каждом из районов Киева установят 27 датчиков для измерения показателей атмосферного воздуха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Киевского городского совета и глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой.

"Уже знаем, где планируется установить датчики муниципальной системы мониторинга воздуха. Всего их будет 27", – написал Константин Яловой.

Депутат также рассказал, какие измерения будут осуществлять датчики.

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"Они будут измерять концентрацию в воздухе микрочастиц PM10 и PM2,5, диоксида серы, оксидов азота (NO2; NO; NOх), оксида углерода, бензола, свинца", – отметил Константин Яловой.



Глава экологической комиссии отметил, что в первую очередь будут устанавливать четыре датчика по следующим адресам:

улица Декабристов, 1 и улица Е. Харченко, 23Б (Дарницкий район);

проспект В. Маяковского, 49Б (Деснянский район);

улица Каунанская, 12 (Днепровский район).

Еще 23 датчика размещены в следующих местах:

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Голосеевский район:

Демеевская площадь (Центральный автовокзал)

Одесская площадь;

проспект Академика Глушкова, 4Е;

проспект Науки 22/2.

Дарницкий район:

проспект Петра Григоренко, 25Б.

Деснянский район:

улица Братиславская, 14;

Днепровский район:

на углу проспектов Маяковского, Шухевича и бульвара Перова.

Оболонский район:

улица Семена Скляренко (пересечение улиц Сырецкой и Марка Вовчка)

пересечение проспектов Степана Бандеры и Оболонского;

пересечение Оболонского проспекта и улицы Маршала Малиновского;

пересечение улиц Вышгородской и Ярослава Ивашкевича.

Печерский район:

Бессарабская площадь;

бульвар Леси Украинки, 29.

Подольский район:

на пересечении Владимирского и Боричевого спусков;

проспект Правды, 64Г;

Святошинский район:

пересечение проспекта Академика Палладина и бульвара Академика Вернадского;

проспект Победы, 81;

проспект Леся Курбаса, 5.

Соломенский район:

Севастопольская площадь;

у корпуса №1 КПИ им. Игоря Сикорского;

Шевченковский район:

площадь Победы (в центре бульвара Шевченко)

возле станции метро "Дорогожичи";

перекресток улиц Черновола и Сечевых Стрельцов.

Ранее депутат сообщал, что на муниципальную систему мониторинга качества воздуха Киевсовет выделил 40 миллионов гривен.

В октябре уровень загрязнения воздуха на проспекте Науки в Киеве, по данным ресурса AirVisual, который мониторит загрязнение воздуха в 50 столицах мира, оценивали в 175 единиц, что превышало показатель Пекина на 15 пунктов. Возглавляли рейтинг самых загрязненных городов Дакка (Бангладеш) с показателем в 231 единицу, Лахор (Пакистан) – 203 и Дели (Индия) – 190. Впрочем, рейтинг регулярно обновляется.

Напомним, помимо загрязнения воздуха столичная власть вплотную занялась проблемой очистки от опасной ртути завода "Радикал". По данным КГГА, объем отходов, которые должны быть изъяты и вывезены с территории "Радикала", составляет примерно 200 тысяч тонн, из них 10 тысяч тонн сильно насыщены ртутью. Сайт "Сегодня" выяснял, насколько опасно проживать поблизости с закрытым еще в 1996 году предприятием.

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