Поругался с соседом и "заминировал" метро: в Киеве поймали "телефонного террориста"

За содеянное мужчине грозит шесть лет тюрьмы и психиатрическая экспертиза

/ Фото: Pixabay

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В Киеве задержали мужчину, который в анонимном сообщении в полицию заявил о заложенной взрывчатке на станции метро "Крещатик". На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и патрульные полицейские. Проведя тщательную проверку объекта, правоохранители не обнаружили никаких подозрительных предметов или взрывоопасных веществ, рассказали ГУ НП столицы.

Полицейские, прибывшие на вызов, установили личность правонарушителя и задержали на месте происшествия.

"37-летний киевлянин навеселе возвращался домой и поднял шум в подъезде. Сосед попытался сделать ему замечание, из-за чего возникла ссора. В результате мужчина вызвал полицию, но оппонент тоже сразу позвонил на спецлинию 102 и сообщил о заминировании станции метро", – рассказал начальник следственного отдела управления полиции метрополитена Алексей Журавель.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Также решается вопрос о направлении его на психиатрическую экспертизу.

Напомним, 24 января в Киеве из-за анонимного звонка минера на проверку закрыли пять станций в центральной части города – "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральную".

Осенью 2019 года полицейские два дня подряд получали анонимные сообщения о массовых заминированиях. 19 сентября пришлось перепроверить на наличие взрывчатки более полусотни объектов в Киеве: это 11 детсадов, 8 медучреждений, 20 жилых домов, 22 ТРЦ, мосты и госучреждения. Аналогичное сообщение поступило 20 сентября – и снова для проверок пришлось привлекать кинологов, взрывотехников, киберполицию, поскольку письма с угрозами поступали на электронную почту. К счастью, опасных предметов не обнаружили, но, увы, не нашли и "минеров". Еще одно подобное происшествие произошло в Деснянском районе – тут по телефону заминировали всю улицу Бальзака. Злоумышленника по­­лицейские вычислили.

Подробности о минированиях в столице смотрите в сюжете:

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