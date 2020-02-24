Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,41

Потерял колеса на ходу: под Киевом маршрутка с пассажирами попала в аварию

24 февраля, 12:59

Отпавшие колеса повредили припаркованную машину

В Белой Церкви на выходных автобус "Богдан" во время перевозки пассажиров "потерял" колеса. ДТП произошло во время движения по улице Леваневского, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

По предварительной информации, водитель автобуса двигался по маршруту и ​​во время движения у него оторвалось заднее колесо, которое отбросило на припаркованную легковушку Skoda. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне маршрутки находились 7 пассажиров. К счастью, обошлось без травмированных.

Реклама

Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении нарушителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

В тренде
В Киеве иностранец на джипе насмерть сбил мужчину: появились фото и видео

Ранее в Киеве у маршрутки №421 (возит пассажиров от станции метро "Почайна" на Борщаговку), которую обслуживает частный перевозчик – компания "Кийтранас-2005" 14 ноября 2019-го на ходу отлетело колесо.

Похожий инцидент произошел на столичной Оболони. На проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный Nissan.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус маршрутка Белая Церковь происшествия

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Показал
Показал "ксиву": в Киеве мужчина быстро решил проблему с эвакуацией машиныПроисшествия
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларов
В Киеве поймали грабителя, отнявшего у мужчины 30 тысяч долларовПроисшествия
"Туалет на колесах": в Киеве водитель и кондуктор справили нужду на автобус (фото)Происшествия
В Киеве пассажиры маршрутки устроили самосуд над карманником
В Киеве пассажиры маршрутки устроили самосуд над карманникомПроисшествия
На Крещатике в центре Киева горел ресторан (видео)
На Крещатике в центре Киева горел ресторан (видео)Происшествия
В Киеве водитель маршрутки прищемил руку ребенку и поехал дальше
В Киеве водитель маршрутки прищемил руку ребенку и поехал дальшеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...