Потерял колеса на ходу: под Киевом маршрутка с пассажирами попала в аварию

В Белой Церкви на выходных автобус "Богдан" во время перевозки пассажиров "потерял" колеса. ДТП произошло во время движения по улице Леваневского, сообщает Патрульная полиция Киевской области.

По предварительной информации, водитель автобуса двигался по маршруту и ​​во время движения у него оторвалось заднее колесо, которое отбросило на припаркованную легковушку Skoda. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне маршрутки находились 7 пассажиров. К счастью, обошлось без травмированных.

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Транспортные средства получили механические повреждения. В отношении нарушителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

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Ранее в Киеве у маршрутки №421 (возит пассажиров от станции метро "Почайна" на Борщаговку), которую обслуживает частный перевозчик – компания "Кийтранас-2005" 14 ноября 2019-го на ходу отлетело колесо.

Похожий инцидент произошел на столичной Оболони. На проспекте Героев Сталинграда, 4, у маршрутки во время движения отвалилась задняя ось. Два колеса пролетели через весь проспект, чудом не задев проезжающий там транспорт, снесли забор и таранили припаркованный Nissan.

Ранее житель Киева стал свидетелем того, как водитель одной из столичных маршруток помыл свое транспортное средство водой из лужи. Также в сеть попало видео, как пассажиры возле станции метро "Васильковская" толкают в Киеве в депо сломавшийся троллейбус 45-го маршрута.

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