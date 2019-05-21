Последствия стихии на Прикарпатье: один человек пропал, сотни – эвакуированы

За последние сутки в Ивано-Франковской области выпала двухнедельная норма осадков

Один человек пропал без вести, сотни – эвакуированы и тысячи затопленных домохозяйств. Непогода бушует на Прикарпатье. Уровень рек поднялся на 4 метра. Есть угроза дальнейшего подтопления.

Как известно, за последние сутки на Прикарпатье выпала двухнедельная норма осадков. Из-за обильных ливней реки вышли из берегов. Иногда даже на четыре метра.

Наиболее критическая ситуация – в шести районах. Залиты более 3 тысяч домохозяйств. Спасателям пришлось буксировать автобусы с пассажирами.

В Калуше улицы превратились в реки. Машины останавливались посреди дороги. Глубина воды иногда – больше метра. У людей – залитые дворы и приусадебные участки. Вода уничтожила урожай.

"Картофель, все залило. Вот была моя еда. 1500 гривен пенсии и тот картофель несчастный залило. Что буду есть? Грызть колени буду", – говорит Зиновия Мельник, жительница Калуша.

Местный житель Степан не может выйти из дома. У мужчины – больные ноги, и заходить в холодную воду для него опасно. С порога рассказывает и об убытках.

"Все залито. Подвал залит, кухня залита, конюшня залита, все залито, гараж залит", – говорит Степан Мельник, житель Калуша.

Люди – в боевой готовности. Ведь новая вода может прибыть в любой момент.

"Детей мы уже вывезли, чтобы не утонули. Мы все сняли, видите, мебель, чтобы в случае чего, хоть что-то можно было в спасти", – говорит Светлана Сагайдак, жительница Калуша.

Спасти собак пытаются волонтеры. В местном приюте вода уже – в вольерах. Если вода не спадет, говорят волонтеры, чтобы уберечь животных от гибели, вынуждены будут выпустить их.

"Утонуть могут наши собаки. Угроза страшная. Вода просто, наводнение нереальная", – говорит Юлия С околовська, волонтер.

Из-за стихии на Прикарпатье уже появилось сообщение об одном человеке, который пропал без вести. 62-летнего мужчину снесла течение, когда он чистил сливную трубу. Пенисонера до сих пор не нашли.

Спасатели успокаивают – ситуация под контролем. Кое-где вода даже начала спадать. А вот синоптики не обнадеживают. Осадки в Прикарпатье пока не прекратятся.

Ранее сообщалось, в Черновицкой области жители одного из сел сняли на видео мощный смерч, который за считанные минуты вырывал с корнем деревья.

А 16 мая по Житомирской области пронесся ураган, а местами выпал град. В частности, о непогоде сообщали жители Новоград-Волынского и Олевского районов. Смерч пронесся по нескольким населенным пунктам района: в селах Анета, Пилиповичи, Мастерская Воля и Городище.

Ранее непогода накрыла Винницу – в городе прошел сильный ливень. Улицы за считанные минуты покрыла вода, а в некоторых местах лужи были глубиной до полуметра.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Последствия стихии на Прикарпатье: один человек пропал, сотни – эвакуированы". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"