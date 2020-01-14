Потоп в ТРЦ Ocean Plaza: онлайн-трансляция брифинга "Киевтеплоэнерго"

Представители коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" собрали журналистов у центрального входа торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, на котором намерены рассказать о причинах возникновения масштабного ЧП, а также способах и строках его устранения.
Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию с места происшествия :
Напомним, корреспондент "Сегодня" смог попасть внутрь торгового центра и посмотреть на ситуацию. Также возле ТЦ появилась охрана от мародеров.
Причиной масштабного потопа в торгово-развлекательно центре Ocean Plaza на улице Антоновича, 176, стал прорыв магистральной трубы диаметром 1000 мм.
Ранее мы писали, что из-за прорыва трубы пострадало девять человек. По состоянию на 8:00 14 января, семь человек оставались в больнице.
Сайт "Сегодня" внимательно следит за инцидентом. Все подробности, фото и видео вы можете узнать и увидеть в спецтеме: В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: все подробности, фото и видео.
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