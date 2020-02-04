Повалили на землю и отобрали сумку: в Киеве напали на 83-летнюю женщину

В Голосеевском районе столицы двое неизвестных напали на 83-летнюю женщину. Об этом сообщил внук пострадавшей Евгений Звоненко на своей странице в Facebook.

"На мою бабушку, которой 83 года, на улице Добрый Путь, среди частного сектора, классический урод напал сзади, ввырвал сумку, сделал подножку, повалил и убежал в переулок к своему сообщнику. Оба в темных куртках и капюшонах, крепкого телосложения", - говорится в сообщении.

Женщина разбила колено и ушибла руку.

Реклама

При этом мужчина сообщает, что полицию не вызывали, так как "по горячим следам не получилось бы найти, людей не было и некому опознать".

При этом в комментариях пользователи отмечают, что это не единичный случай на территории района.

Напомним, что в Голосеевском районном суде Киева будут рассматривать дело 28-летнего мужчины, который подозревается в нападениях и грабеже женщин в Голосеевском районе в течение июня-июля прошлого года. Жертвами нападающего стали пять женщин в возрасте от 66 до 77 лет.

Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама