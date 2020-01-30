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В Киеве будут судить маньяка, который нападал на одиноких женщин

30 января, 12:44

Молодой мужчина нападал на пожилых женщин и грабил их

/ Фото: AFP

В Голосеевском районном суде Киева будут рассматривать дело 28-летнего мужчины, который подозревается в нападении и грабеже женщин в Голосеевском районе в течение июня-июля прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры

"Жертвами нападающего стали пять женщин в возрасте от 66 до 77 лет. Мужчина следовал за ними и нападал в безлюдных местах, подъездах и лифтовых кабинах домов, где те проживают. В результате неправомерных действий нападающий нанес материальный ущерб потерпевшим на сумму более 54 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт по ч. 2 ст. 186 и ч. ч. 2, 4 ст. 187 УК Украины направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемый уже ранее был судим за аналогичные преступления.

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Подробнее о нападениях на женщин в столице смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что в Киеве граждане помогли полиции задержать мужчину, который после ограбления проглотил цепочку потерпевшей.

Также мы писали, что столичные копы задержали таксиста по подозрению в изнасиловании и ограблении женщины.

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Киев кража нападения

Источник: Сегодня

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