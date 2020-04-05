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Пожар на Крещатике: Кличко рассказал, какие улицы остались без света

5 апреля, 11:57

Сергей Мартынец

Половина центра города оказалась без электричества

Спасатели потушили пожар на Майдане в Киеве, где загорелись кабели. В результате пришлось отключить свет на нескольких центральных улицах. Об этом сообщил в Facebook мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, спасатели тушили пожар электрооборудования в кабельном тоннеле на Крещатике почти всю ночь.

"Кабельное оборудование (380 V) находится под напряжением, что значительно осложнило работы по ликвидации возгорания. Пожар уже локализован порошковым стволом, но столичные спасатели и коммунальные службы до сих пор работают над его ликвидацией. Причины возгорания устанавливаются", – написал Кличко.

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Мэр добавил, что частично отключены от электроснабжения улицы Крещатик, Десятинная, Трехсвятительская, Владимирская, переулок Музейный – примерно 80 домов.

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Как сообщали новости "Сегодня", 3 апреля случился масштабный пожар на Виноградаре: из-за пылающей травы загорелись гаражи. Пока пожарные спасали машины, пламя подобралось к автозаправочной станции.

Также мы писали, что в столице за последние сутки случилось еще пару пожаров, также Киев окутала опасная дымка – воздух в городе загрязнился из-за погодных условий. В соцсетях стали выставлять фото затуманенного Киева.

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Киев свет Майдан электричество Виталий Кличко пожар

Источник: Сегодня

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