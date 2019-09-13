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Пожар на мусорнике возле аэропорта "Борисполь" под Киевом ликвидировали

13 сентября, 09:59

Возгорание было ликвидировано накануне вечером

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Пожар на несанкционированной мусорной свалке на территории Гнединского сельского совета недалеко от международного аэропорта "Борисполь" ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

"10 сентября в 14:00 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о возгорании несанкционированной свалки на территории Гнединского сельского совета. По прибытию спасателями установлено, что горит 2 га травяного настила и мусора отдельными очагами. По состоянию на 20:00, 12 сентября пожар ликвидирован", – говорится в сообщении.

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На месте пожара работали восемь человек личного состава и три единицы техники.

Ранее новости "Сегодня" писали, что в Киев и область охватили массовые крупные пожары. Так, возгорания происходили в экосистемах, на свалках мусора и в жилых домах. Также вспыхнул пожар и в Чернобыльской зоне:

Также несколько дней назад произошел пожар в здании в самом центре столицы возле станции метро "Олимпийская" на улице Большая Васильковская.

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киевская область пожары ГСЧС аэропорт Борисполь

Источник: Сегодня

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