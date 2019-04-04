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Пожар на Осокорках в Киеве: стали известны подробности

Сегодня, 14:41

Пожар локализован

Фото: Информатор
Пожар на Осокорках в Киеве: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/5e2/02a/5ca5e202adf54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/5e2/02a/5ca5e202adf54.jpg Происшествия Пожар локализован

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать сильный пожар на столичных Осокорках в Дарницком районе, где днем 4 апреля загорелись одноэтажные строения, в которых находятся строительная бытовка, временные офисные помещения и магазины.

На данный момент пожар локализован.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС в Киеве, на месте пожара работает 13 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава. Также перекрыта для проезда улица Ижевская.

Напомним, что в Киевской области произошел мощнейший в этом году пожар. 29 марта в Ворзеле сгорели производственно-складские помещения предприятия по изготовлению военной амуниции. По словам очевидцев, языки пламени поднимались на несколько метров, охватив складское помещение с пристройками. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Охрана в панике металась между складами. Из-за сильного ветра была угроза распространения огня на соседние здания. Пожарные из Ворзеля своими силами не могли потушить пламя, и на помощь были вызваны расчеты со всей области.


Также мы сообщали о пожаре в здании на Харьковском шоссе в Киеве на этой неделе.

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Тег Киев, пожар, маф, осокорки, дарницкий район

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