Пожар в Чернобыльской зоне: названа сумма убытков

В Украине не были готовы к такому масштабному пожару

Убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС предварительно оцениваются в десятки миллионов гривен. Об этом сказала и.о. председателя Государственного агентства по управлению Зоной отчуждения Екатерина Павлова во время брифинга.

"Убытки можем оценить с первого взгляда в десятки миллионов гривен", – сказала Павлова.

Она уточнила, что точную площадь территории пока невозможно установить из-за сильного задымления, но по последним данным, пожар оценили в 3,5 тыс. га. Также Павлова считает, что за последние пять лет в зоне отчуждения сделали недостаточно для предотвращения таких пожаров.

"Ситуация, которая сложилась сегодня, обусловлена ​​многими факторами, среди которых изменения климата – все видели, какая была зима, и вся эта сухая трава, сухостой, он очень стремительный к возгоранию... Много противопожарных разрывов не сделано и не приведено в то состояние для того, чтобы мы могли сдерживать такие масштабы огня", – добавила Павлова.

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Она отметила, что ГАЗО будет готовить план с тем, чтобы в будущем быть готовым к таким ситуациям.

"На сегодня мы не были готовы, инфраструктура для тушения и предотвращения таких пожаров у нас не готова", – рассказала Павлова.

Кроме того, по ее словам, сейчас ищут воду для для тушения пожара.

Согласно данным оперативного штаба, на территории Зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения существуют несколько мест возгорания, не связанных между собой территориально и во временном промежутке.

Напомним, на фоне пожаров в Чернобыльской зоне в Киеве несколько дней наблюдалась дымка, также сообщалось о росте уровня загрязненности воздуха. При этом показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

Кроме того, мы писали, что пожар привлек внимание практически всех мировых СМИ.

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