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В Киеве зашкаливает уровень загрязнения воздуха

7 апреля, 10:28

Наталья Руда

В большинстве районов показатели превышают безопасные нормы

В Киеве во вторник, 7 апреля, уровень загрязнения воздуха несколько повысился, однако смога в городе нет. При этом в большинстве районов показатели загрязнения воздуха превышают безопасные нормы.

По данным агрегатора данных с датчиков качества воздуха SaveEcoBot, при норме индекса качества воздуха в пределах 0-50 пунктов на Харьковском массиве зафиксировано 178 пунктов, на Соцгородке – 172, на Троещине – 170, на Минском массиве – 160, на Позняках – 166, на Осокорках – 161, на Оболони – 157, на Дарнице – 155, на Русановке – 154, на Воскресенке и Подоле – 152, Теремках – 147, на Выдубичах – 142, на Отрадном – 120, на Шулявке – 129, на Университете – 123, на Лукьяновке – 114, на Соломенке – 113, на Нивках – 100, на Святошине – 100, на Печерске – 99, на Борщаговке – 98.

При этом в Вишневом зафиксировано 85 пунктов, в Борисполе – 161, в Ирпене – 155, а в Броварах – 137.

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Как видно по карте, "зеленых" датчиков, которые бы говорили о том, что воздух в Киеве в норме, сегодня нет.

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Напомним, в столице несколько дней наблюдалась дымка, которая была вызвана сухой погодой и масштабными лесными пожарами в Киевской области.

Также сообщалось, что с началом карантина в столице воздух стал ощутимее чище.

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Киев загрязнение воздух

Источник: Сегодня

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