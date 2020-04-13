Пожар в Чернобыльской зоне подобрался к могильнику радиоактивных отходов (видео)

О критической ситуации сообщил член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко

Масштабные лесные пожары в Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС добрались не только до Припяти, но и уже распространились на территории в двух километрах от пункта захоронения радиоактивных отходов "Подлесный". Об этом сообщил член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Ситуация критическая. Зона пылает. Местная власть отчитывается, что все под контролем, но на самом деле огонь стремительно захватывает новые территории. <...> Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах прямо от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", – написал Емельяненко на своей странице в Facebook.

Фото: Ярослав Емельяненко Реклама

Емельяненко уточнил, что "эта серия поджогов, по всем юридическим признакам, является террористическим актом, который сейчас выйдет за пределы страны и станет международным", а на место не допускают волонтеров и журналистов.

Напомним, что убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС уже оцениваются в десятки миллионов гривен.

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Все подробности в спецтеме Пожары в Зоне отчуждения

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