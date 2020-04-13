Пожар в Чернобыльской зоне приблизился к Припяти

В Зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, где уже больше недели полыхают масштабные пожары, спасатели ликвидировали огонь в одном из очагов – на территории Котовского лесничества. Продолжается тушение на территории Корогодского и Денисовецкого лесничеств. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"Основные очаги пожаров находятся в районе с. Новый Мир, с. Старая Рудня, с. Кливины и с. Чистогаловка. Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами. В районе с. Чистогаловка из-за сильных порывов ветра огонь перекинулся через минерализованную полосу и автодорогу и, минуя участок рыжего леса, "вышел" к железнодорожной станции Янов", - говорится в сообщении.

Станция Янов находится близ Припяти.

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В агентстве уточняют, что на дамбе водохранилища-охладителя, а именно, между дамбой и рекой, на правом берегу Припяти горит трава. Если наблюдать за левым берегом с моста, то может сложиться впечатление, что и там имеется задымление.

"Хотим еще раз подчеркнуть – на левом берегу реки Припять никаких возгораний нет! Всего на территории зоны отчуждения привлечено более 390 человек и 90 ед. техники", – уточняется в сообщении.

Спасатели отметили, что радиационный фон по Киеву и Киевской области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев – 0,011 мР/час, Киевская область – в пределах 0,012 мР/час при допустимом фоне 0,05 мР/ч).

В Зоне отчуждения уровни мощности эквивалентной дозы гамма излучения не изменились (Чернобыль – 0,020 мР/час при допустимом уровне в 0,055 мР/час).

Напомним, что убытки от пожара в зоне отчуждения ЧАЭС уже оцениваются в десятки миллионов гривен.

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