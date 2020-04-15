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Пожар в Чернобыльской зоне уничтожил треть туристических объектов

15 апреля, 08:51

Наталья Руда

Режимный город Чернобыль, военный городок Чернобыль-2 с РЛС и Припять уцелели

Вследствие масштабных пожаров в Чернобыльской зоне уничтожены около трети туристических объектов. Об этом сообщил директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров, член общественного совета в Госагентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Более 30% туристических локаций утеряны полностью и восстановлению не подлежат. Потому что мы показывали в многодневных турах старенькие советские базы отдыха", – сказал Емельяненко в эфире Hromadske.

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Он уточнил, что уничтожены много полесских сел. Режимный город Чернобыль, военный городок Чернобыль-2 с РЛС и Припять уцелели.

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Напомним, что пожары в Зоне отчуждения вспыхнули 4 апреля и быстро распространились на большие участки территорий. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и ЧАЭС, а также к могильнику радиоактивных отходов. Вместе с тем, 14 апреля пошли дожди и открытый огонь удалось потушить, однако на данный момент продолжается тление.

Подробнее о последствиях ЧП смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Пожары в Чернобыле

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