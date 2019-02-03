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Пожар в Киеве на "Лесной": есть угроза обвала конструкций

Сегодня, 09:53

На месте пожара наблюдается несколько очагов тления

Фото: ГСЧС
Пожар в Киеве на "Лесной": есть угроза обвала конструкций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/69e/670/5c569e670f6b9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/69e/670/5c569e670f6b9.jpg Происшествия На месте пожара наблюдается несколько очагов тления

В столице на месте пожара, который охватил складские помещения в Деснянском районе столицы на улице Червоноткацкой (в районе станции метро "Лесная"), существует угроза обвала строительных конструкций. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:30 3 февраля на месте пожара наблюдается тление отдельными очагами на площади около 2 тыс. кв. м. Существует угроза обвала строительных конструкций", – говорится в сообщении.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Напомним, пожар в складских помещениях в Киеве вспыхнул около 12:00 в субботу, 2 февраля. По состоянию на 14:00 площадь пожара складского помещения (размер 200х150 м) составила 5 тысяч кв. м. К ликвидации огня были привлечены 96 человек личного состава и 23 единицы техники ГСЧС. 

Кроме того, по состоянию на 16:30 площадь пожара составила уже 10,5 тысяч кв. м. Сложность ликвидации огня заключалась в отсутствии на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, поэтому спасателям приходилось проводить магистральные линии с дальней дистанции.

Также вечером 2 февраля стало известно, что в 23:03 пожар в четырехэтажном складском здании на ул. Червоноткацкой, 69, в Деснянском районе столицы, был локализован.

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Тег Киев, пожар, обвал, лесная, пожарные, ГСЧС

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